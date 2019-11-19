اعتقال ٢٩ شخصا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والاسلحة النارية .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا هذا الاسبوع وخلال جهودهم لمتابعة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة وترويجها مع ٢٠ قضية في مختلف محافظات المملكة القوا خلالها القبض على ٢٩ شخصاً وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة واسلحة نارية.

ففي محافظة العاصمة تم التعامل مع ست قضايا القي القبض خلاها على ثمانية اشخاص ابرزهم كانت مداهمة شخص مطلوب ومصنف بالخطير في منطقة سحاب حيث ابدى مقاومة شديدة عند محاولة القبض عليه وحاول الفرار واطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الا انه تمت السيطرة عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة المختلفة ، فيما القي القبض في منطقة جبل التاج على مروج بحوزته ٦ كفوف من مادة الحشيش المخدرة ، ودوهمت مركبة بداخلها شخصان على طريق المطار والقي القبض عليهما وبحوزتهما كف ونصف من مادة الحشيش المخدرة ، كما والقي القبض في منطقة الوحدات وحي نزال على مروجين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للترويج وضبط بحوزة احدهما سلاح ناري وفي جنوب العاصمة كذلك القي القبض على مروج وبحوزته كمية من المواد المخدرة .

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على اربعة اشخاص بعد مداهمة منزل استخدم لتخزين وترويج المواد المخدرة وضبط داخله بعد تفتيشه على كمية من الحبوب المخدرة ، وفي القضية الثانية جرى مداهمة مكان تواجد مروجين اثنين للمواد المخدرة والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما على ٣ كفوف من مادة الحشيش و ٤٢٠ حبة مخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي وكمية من مادة الافيون ، فيما نفذت في منطقة غرب البلقاء حملة امنية القي القبض خلالها على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطير واخر بحقه ١٤ طلبا امنيا وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة احدهم .

وفي محافظة اربد تم التعامل مع خمس قضايا لترويج المواد المخدرة القي القبض خلالها على سبعة اشخاص وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة ، وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري واخر ضبط بحوزته ١٤ وصفة طبية مزورة ، والقي القبض في محافظة الزرقاء على مروج وبحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة، كما والقي القبض في البادية الوسطى وبعد متابعة شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات وبحقه ثلاثة طلبات امنية وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة .

وفي محافظة الكرك تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على شخصين من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما ٢٧ قطعة من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة فيما القي القبض في الثانية على مروج بحقه اربعة طلبات امنية وبحوزته كمية من بودرة الحشيش الصناعي .

وفي محافظة المفرق وردت معلومات حول قيام اشخاص مجهولين باخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة صحراوية حيث تمت متابعة تلك المعلومات والتحرك للمكان وبمسح المنطقة عثر على كيس كبير اخفي بين الصخور وبداخله ١٠٠ الف حبة مخدرة ، وفي محافظة العقبة كذلك وردت معلومات عن اخفاء كمية من المواد المخدرة في منطقة خالية من السكان حيث تم التحرك للمكان وضبط ٧ كفوف من مادة الحشيش و٧٠٠٠ حبة مخدرة .