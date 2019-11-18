"صنداي تايمز" تفضح عملية التستر على جرائم قتل اطفال وتعذيب سجناء ارتكبها جيش بريطانيا في العراق وافغانستان
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جرينتش+2 07:53
نبيه بري يحذر: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا

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