برد بلا مطر.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعد غد

يطرأ اليوم الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء غدا باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء يوم الاربعاء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ًوتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 16 الى 7 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 17 الى 7، وفي المناطق الجنوبية من 14 الى 4، وفي خليج العقبة من 28 الى 15 درجة مئوية. — (بترا)

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