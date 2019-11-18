الأمن يوضح ملابسات فيديو القبض على مطلوب من ذوي الأسبقيات

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر اثنين من مرتبات إدارة البحث الجنائي أثناء قيامهما بالسيطرة على أحد الأشخاص.

وبين الناطق الإعلامي، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو من ذوي الاسبقيات الجرمية ومتغيب عن شروط رقابة الشرطة ومطلوب بعدد من القضايا الجرمية.

وقال، “أثناء محاولة القبض على الشخص المطلوب في إحدى ضواحي العاصمة، حاول الفرار بواسطة مركبته وقام بصدم مركبة أخرى، لكن تمت السيطرة وإلقاء القبض عليه وفق أصول الضبط القانوني، وبوشر التحقيق معه”.

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