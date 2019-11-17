وكم ذا بمصر من المضحكات.. أغنية نانسي عجرم بدل السلام الجمهوري

شهد مؤتمر للشباب في إحدى المحافظات المصرية واقعة طريفة، امس السبت، حينما تم تشغيل أغنية للمطربة اللبنانية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري لمصر، وسط دهشة الحضور.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المؤتمر الذي أقيم بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل)، وبحضور وزير الرياضة “أشرف صبحي”، ومحافظ الدقهلية “كمال شاروبيم”، شهد خللا في ضبط الصوت، ليفاجأ الحضور بتشغيل أغنية لـ”نانسي عجرم”، بينما كانوا واقفين لترديد السلام الجمهوري، مما دفعهم لترديد السلام الوطني بصوتهم.

وأقيم المؤتمر، كمحاكاة لمنتدى شباب العالم، الذي دشنه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ويقام في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

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