طقس العرب يتوقع اقتراب درجات الحرارة من الصفر في الليالي القادمة

اعلن موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن يزداد تأثر المملكة الليلة بموجة باردة، تنخفض من خلالها درجات الحرارة الصغرى بشكل واضح مقارنة بالايام الماضية وذلك بالتزامن مع هبوب رياح شرقية نشطة تتجاوز سرعة هباتها 70كم / ساعة فوق المناطق الجبلية؛ ما يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة بشكل كبير.

وأشار موقع طقس العرب أن المملكة ستشهد انخفاضاً إضافياً على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، خاصة مع ساعات الليل، حيثُ تتأثر المملكة بموجة باردة مصحوبة برياح شرقية تزيد الإحساس بالبرودة.

وتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير في مُعظم المناطق مقارنة بالفترة الماضية، حيثُ تصل إلى ما يقارب الصفر المئوي في مناطق البادية والسهول الشرقية، في حين تكون ما بين 1 و 5 درجات مئوية في العديد من مُدن المملكة.

وتتميز الأجواء أيضاً خلال الأيام القادمة بأنها مشمسة مع ظُهور بعض السحب العالية، ولكن لا تدعوا الشمس تخدعكم لأن العُظمى في العاصمة ستكون بين 13-15 درجة مئوية، مع رياح شرقية تزيد الإحساس بالبرودة.

وينصح طقس العرب خلال الأيام القادمة بارتداء ملابس شتوية خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر، كما يجب أخذ الاحتياطات أثناء استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم.