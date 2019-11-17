القوات السورية تبيد مجموعة من عناصر داعش هاجمت دورية من قوى الامن الداخلي في ريف حماه الشرقي
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جرينتش+2 04:21
خامنئي يؤيد تطبيق زيادة سعر البنزين ويلقي باللوم في “أعمال التخريب” على الثورة المضادة

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