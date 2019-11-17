الصفدي يشطب اسمه من قائمة المرشحين لتشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن رفض إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، مؤكدا انه يدعم تسمية الحريري لترؤس الحكومة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل قد اعلن، امس الاولالجمعة، أن تكليف الوزير السابق محمد الصفدي تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر موافقة القوى السياسية، مشيرا إلى انه إذا حصل هذا التوافق فمن المرجح أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الصفدي في بيان أصدره مكتبه “وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد”.

وندد محتجون تظاهروا في الشوارع اليوم السبت بترشيح الصفدي المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر مقرب من الصفدي، قوله إن تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراما للدستور، وإن أي حكومة عليها أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم.

وقال خبراء اقتصاديون لبنانيون أن تسريب اسم محمد الصفدي، أمس الاول الخميس، جاء لعدة أسباب، إما حرق اسمه في الشارع وهو ما حدث بالفعل، أو جس نبض الشارع الذي رفض ذلك أيضا، اذ رغم خلفيته الاقتصادية إلا أن اسمه ارتبط ببعض ملفات الفساد، وهو ما أغضب الشارع اللبناني منذ الأمس.