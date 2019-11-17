إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطلق تطبيق “كول سنتر” خدمة للمواطنين

أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات خدمة (كول سنتر) للتسهيل على المواطنين وطالبي الخدمة من خلال الإجابة على استفساراتهم وتقديم النصح والإرشادات لهم عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الخاص بالخدمة 4888888-06وقال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة: إن هذه الخدمة جاءت استجابة للرسالة الملكية السامية لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والمتضمنة الاستمرار في برامج التطوير والتحديث وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المجالات كافة.

واضاف: سعت الإدارة لتكون إحدى تلك المؤسسات التي تبادر بتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتحقق أعلى مراتب الأداء والتطوير من خلال توظيف تلك التكنولوجيا بما يسهل على المواطنين والمراجعين ومتلقي الخدمة ويوفر عليهم الجهد والوقت.

وأوضح أن هذه الخدمة ستشمل العديد من الخدمات التوضيحية التي سيتم من خلالها الإجابة على العديد من الاستفسارات وإتاحة الفرصة للاستعلام عن رسوم المركبات (ترخيصها أو إعادة تسجيلها أو نقل ملكيتها)، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من المعاملات وآلية عملها (كالبدل أو إصدار بدل التالف والفاقد).

كما ستشمل الإجابة عن أي استفسار حول الرسوم والوثائق واستقبال الشكاوى والاقتراحات الصوتية والعديد من الخدمات الأخرى التي تخص ترخيص السواقين والمركبات.

وبين أنه سيتم استقبال الاتصالات على مدار الساعة من خلال الرد الآلي، وان موظفي خدمة (كول سنتر) سيقومون بالرد المباشر على أي استفسار يوجه لهم وإرشاد المتصل بالإجراءات المتبعة داخل الإدارة لاتمام أي من المعاملات من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء، والسبت والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

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