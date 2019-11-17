القوات السورية تبيد مجموعة من عناصر داعش هاجمت دورية من قوى الامن الداخلي في ريف حماه الشرقي
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إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطلق تطبيق “كول سنتر” خدمة للمواطنين

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