رداً على الدس الصهيوني.. هنية يهاتف النخالة مؤكداً عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد بوصفهما جبهة واحدة
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جرينتش+2 04:41
نيوزويك تفضح تحركات ترامب الهادفة للغزو والاستغلال والسيطرة على النفط في سوريا

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