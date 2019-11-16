القبض على متورطين في سلب صيدلية ومحاولة سلب متجر بعمان

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين سلبا صيدلية في منطقة المهاجرين وحاولا سلب محل تجاري في منطقة المقابلين اول امس.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لإدارة البحث الجنائي اول امس حول دخول شخصين مجهولين وملثمين لصيدلية في منطقة المهاجرين وبحوزتهما ادوات حادة وسلبا 250 ديناراً تحت التهديد وفرا من المكان، حيث بوشر التحقيق والبحث عنهما.

واضاف، انه وبعد فترة وجيزة ورد بلاغ آخر بمحاولة سلب محل تجاري اخر في منطقة المقابلين من قبل شخصين يحملان الأدوات ذاتها حيث تحركت للمكان احدى دوريات النجدة وتم ضبط الشخصين اللذين تبين انهما سارقا الصيدلية، وجرى ضبط مركبة بحوزتهما تبين وجود تلاعب بأرقامها وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب القضيتين.

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