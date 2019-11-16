إصابة 8 أشخاص بحادثي سير في منطقة مادبا ونزول العدسية

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم السبت بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة نزول العدسية في محافظة العاصمة، وفق مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية في بيان لها ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الشونة الشمالية، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص اثر حادث تدهور مركبة اليوم ايضا بمنطقة المريجمة في محافظة مادبا، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقال البيان إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى النديم الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

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