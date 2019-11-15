الجيش السوري يستكمل انتشاره على طول الحدود مع تركيا ويشرف على حقول نفطية كبرى وطرق القوافل الأمريكية
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جرينتش+2 12:22
غرق طفلة في بركة زراعية واصابة شقيقها بمنطقة البلقاء

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