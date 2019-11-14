وفقاً لوساطة مصرية - اممية وطبقاً لشروط حركة الجهاد .. التوصل لوقف اطلاق النار مع العدو الاسرائيلي فجر اليوم
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جرينتش+2 01:08
متسائلاً عن الاسباب.. جيش العدو يعترف ان الجهاد الإسلامي لم يستخدم صواريخه بعيدة المدى

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