متسائلاً عن الاسباب.. جيش العدو يعترف ان الجهاد الإسلامي لم يستخدم صواريخه بعيدة المدى

أكد الجيش الإسرائيلي، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمتلك قذائف بعيدة المدى، إلا أنه لا يعلم سبب عدم استخدامها لهذه الصواريخ، في التصعيد الأخير الذي بدأ الثلاثاء، وانتهى صباح الخميس.

وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي هدي زيلبرمان، لصحافيين عسكريين، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار الذي بين الفصائل في غزة وبلاده بوساطة مصرية وأممية، أصبح ساري المفعول، زاعما أن “عملية ‘الحزام الأسود’ قد انتهت، وحققت جميع أهدافها”.

وأضاف “لقد اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوة استباقية تم تنفيذها من ناحيتين، أولا التفريق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وشدة النيران التي تمارس على الأخيرة”. وتابع “قمنا باستغلال نافذة فرص بما يتعلق في الردع الإيراني”. ولم تُشارك حركة حماس في التصعيد الأخيرة .

وعدد الجيش الإسرائيلي “إنجازات القتال” في العملية التي أطلق عليها اسم “الحزام الأسود”،واهمها تصفية بهاء أبوالعطا.

كما لخّصت “نجمة داوود الحمراء” الإسرائيلية “الحزام الأسود”، فقالت إنها أسفرت عن 77 مصابا بجروح، منها 3 طفيفة، و37 جراء هروبهم السريع إلى الملاجئ، و37 بالهلع.