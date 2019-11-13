صديق هيثم أحمد زكي يكشف انه كان يخشى الموت وحيداً/ فيديو

ما زال اسم الفنان هيثم أحمد زكي يتردد رغم مرور أسبوع على وفاته، داخل منزله بمدينة أكتوبر، وكشف أحد أصدقائه المقربين، عن آخر ما قاله قبل ساعات من وفاته.

فقد ذكر أيمن أحمد، أحد المقربين من الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، خلال لقائه في حلقة برنامج “ET بالعربي”، العديد من التفاصيل قبل وفاته، والذي قال إنه تعرف على زكي منذ 8 سنوات.

ولفت إلى أنه عاش معه طوال هذه الفترة في نفس المنزل، إلا أنه اضطر للمبيت عند أسرته في ليلة وفاته وذلك بسبب ظروف عائلية، مُشيرًا إلى أنه تلقى في نفس اليوم مكالمة هاتفية من الفنان الراحل، إلا أنه لم يستطع الرد عليه، وفوجئ بعد ذلك بأربع مكالمات من خطيبة هيثم زكي، التي أخبرته بأن هيثم كان يريد أن يخبره بأن يأتي إلى منزله، معلقًا: “خلي أيمن يلحقني”.

وأضاف أيمن، أن هيثم كاد يفقد حياته عدة مرات، إلا أنه كان دائما ينقذه بكوب عصير، قائلًا: “كان يتشاهد، وأول ما أديله شوية عصير يفوق”، لافتًا إلى أنه كان يطلب منه البقاء بجانبه خوفًا من الوحدة، معلقًا: “كان دايمًا يقولي متسبنيش يا أيمن، أنا هموت من الوحدة، وكان دايمًا يتصل يقولي أنت فين أنا بكلم نفسي.