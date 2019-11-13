المعركة مفتوحة والوساطات ممنوعة.. سرايا القدس تضيف عنوانا آخر لسجل هزائم نتنياهو وصواريخها تدوي حول القدس
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جرينتش+2 07:58
صديق هيثم أحمد زكي يكشف انه كان يخشى الموت وحيداً/ فيديو

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