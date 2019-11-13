بعد ساعات قليلة على استشهاده.. القائد بهاء أبو العطا يولد من جديد

فلسطين اليوم – غزة- خاص

بعد ساعات قليلة على استشاده، عاد البهاء الى عائلة أبو العطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن ارتقى الى علياء المجد و الخلود القائد الكبير، بهاء أبو العطا، أبو سليم، مسؤول سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الاسلامي شمال غزة، والذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

المواطن زاهر أبو العطا، وهو زوج شقيقة الشهيد أبو سليم رُزق بمولود جديد اسماه “بهاء” تيمناً بخاله الشهيد.

يقول والد الطفل “بهاء”: لم يكن في الحسبان أن نسمي الطفل بهاء، و لكن ما حدث هو أن المولود جاء حاملاً اسمه معه”.

فرحة المواطن أبو العطا لم تكتمل بقدوم مولوده الجديد بهاء، بعد استشهاد خاله، حيث يقول بنبرة الألم التي تعتصر قلبه على فقدان الشهيد: “لقد كان الشهيد بهاء صديقاً عزيزاً، و أن ارتقاءه شهيداً اليوم صدم الجميع”، داعياً الله عز و جل أن يتقبله في جنات الخلد مع النبيين و الشهداء و الصديقين، و حسن اولئك رفيقا.

وقد استشهد فجر امس الثلاثاء قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته في في عملية اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.