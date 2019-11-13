المعركة مفتوحة والوساطات ممنوعة.. سرايا القدس تضيف عنوانا آخر لسجل هزائم نتنياهو وصواريخها تدوي حول القدس
أهم العناوين
جرينتش+2 07:59
القبض على 16 مطلوبا أحدهم بحقه 22 طلبا بمليوني دينار

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني