المعركة مفتوحة والوساطات ممنوعة.. سرايا القدس تضيف عنوانا آخر لسجل هزائم نتنياهو وصواريخها تدوي حول القدس
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جرينتش+2 07:59
“العمل الإسلامي” يدين العدوان الصهيوني على غزة ويطالب بتحرك عربي لردع الصهاينة

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