احدث تكنولوجيا الاجرام.. طائرة مُسيّرة دخلت شقة الشهيد أبو العطا وانفجرت في غرفة نومه

علمت قناة i24news الاسرائيلية أنه قبل بضع دقائق من اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، قد دخلت طائرة مسيرة “درون” تابعة للجيش الاسرائيلي الشقة للتحقق من الهدف بدقة.

وقالت القناة أنه قبل حوالي أسبوعين، وبعد إطلاق صاروخ، مساء الجمعة على مدينة سديروت (1/11)، فقدحلقت بالفعل طائرة بدون طيار فوق منزل أبو عطا وفوق منازل ثلاثة مسؤولين كبار آخرين في قطاع غزة.

وكشفت أن طائرة مسيرة حلقت قبل اغتياله ببضع دقائق فوق منزله، ثم اقتربت من “الشرفة” المطلة على غرفة منزله، واخترقتها باتجاه الغرفة بشكل مباشر، واستطاعت التقاط صورته.

وعلم i24news ان التحقيق اظهر أن تلك الطائرة، كانت تحمل قنابل يدوية، وانفجرت داخل الغرفة بعد دخولها، وتوثيق الكاميرات المثبّتة عليها، وجود أبوالعطا بالداخل، وبعد أقل من دقيقة من تفجير الطائرة، والتي لم تسبب سوى أضرار محدودة بالممتلكات، أطلقت طائرة حربية صاروخين بشكل مباشر على الغرفة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ونوّهت المصادر، إلى أن أبوالعطا دخل منزله قبل نصف ساعة من اغتياله، وكانت طائرات استطلاع ترصد المنزل باستمرار، والذي لا يتردد إليه كثيرا بسبب الملاحقة من قبل إسرائيل.

من ناحيته، قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان، إن الجهاز نجح بالوصول إلى غرفة، بل إلى سرير بهاء أبوالعطا حيث كان ينام. وقد وردت تصريحات أرغمان خلال مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.