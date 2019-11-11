طالب علناً باغتصاب النفط السعودي والسوري والعراقي.. ترامب يجسّد اوقح واقبح درجات الرأسمالية الغربية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:05
مادورو يدين الانقلابيين.. رئيس بوليفيا اليساري موراليس يستقيل بفعل التآمر الامريكي “والثورة البرتقالية”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني