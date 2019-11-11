شركة البوتاس العربية توقع عقود تزويد مادة البوتاس للسوق الهندي

قامت شركة البوتاس العربية المساهمة العامة بتوقيع عقود تزويد مع زبائنها في الهند شركة البوتاس الهندية المحدودة (IPL) وشركة زواري أجرو (Zuari Agro).

وقام بالتوقيع عن شركة البوتاس العربية الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأوضح الدكتور النسور أن سعر البيع الذي تم الإتفاق عليه مع الزبائن في الهند هو ضمن المستويات السعرية التعاقدية والمعمول بها في الهند حالياً والذي يبلغ (280) دولارا أمريكيا للطن الواحد واصل للعميل.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة السيد جمال الصرايرة العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الزبائن الرئيسيين في الهند شركة البوتاس الهندية المحدوده (IPL) وشركة زواري أجرو (Zuari Agro) والتي تمتد لأكثر من 26 عاما .

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