الجيش العربي يبدأ بإدخال المواطنين إلى منطقة الغمر المستعادة

أبدى مواطنون في منطقة الغمر سعادتهم بتسلم الأردن لأراضي الغمر والباقورة، وتجمعوا أمام النقطة العسكرية على مدخل الغمر، في وادي عربة، حيث تم السماح لهم بالدخول إلى المنطقة.

رئيس بلدية القريقرة وفينان، عقاب العمارين، قال إن المزارعين الأردنيين في جنوب الأردن “مستعدون لزراعة أراضي الغمر وتشغيل الأيدي العاملة المحلية فيها”.

وعبّر العمارين عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني بإعلانه استعادة أراضي الباقورة والغمر، قائلا ان هذا “أفرح الأردنيين وأسعدهم لأن هذه المنطقة غالية علىالاردنيين…”.

جدير بالذكر إن مساحة الغمر تزيد عن 4000 دونم مستغل منها زراعيا 1500 دونم، إذ ان الأرض غنية بالمياه الجوفية، وتحوي نحو 13 بئرا لري المزروعات.

وفي الأغوار الشمالية، بالقرب من الباقورة، تجمع المواطنون للاحتفال بمناسبة انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وتعتبر منطقة الباقورة من أخصب المناطق الزراعية، وكانت مزروعة بأشجار النخيل، فيما تضم البلدة معالم بارزة مثل بوابة السلام وبرج العلم والجسر الذي يربط ضفتي نهر الأردن.