طالب علناً باغتصاب النفط السعودي والسوري والعراقي.. ترامب يجسّد اوقح واقبح درجات الرأسمالية الغربية/ فيديو
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جرينتش+2 05:05
إحباط محاولة احتيال بمبلغ مليون دينار والقبض على احد المتورطين

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