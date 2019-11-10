ظهور أنواع خطيرة من الحبوب المهلوسة في المغرب يثير مخاوف السلطات‎

عبرت وزارة الداخلية المغربية امس، عن قلقها إزاء ظهور أنواع جديدة من الحبوب المهلوسة وانتشارها بشكل مخيف في البلاد وخصوصاً في صفوف الشباب.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية، تم عرضه أمام لجنة برلمانية أن هذه الحبوب تنتمي إلى صنف ”الأمفيتامينات“ خصوصا حبوب ”إكستازي“، والتي يتم تهريبها بطرق خطيرة من دول أوروبا الغربية صوب المغرب.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن دخول هذا النوع من الحبوب إلى المغرب يتم عن طريق بعض الأمتعة غير المصحوبة التي تنقلها الوكالات الدولية لنقل الركاب.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المغربية ”يساورها قلق بالغ إزاء تنامي استهلاك الحبوب المهلوسة، وما لذلك من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصاً في أوساط الشباب المغربي“.

وبالنسبة للمخدرات، شدد التقرير على أنه ”رغم المجهودات المبذولة يعد التهريب الدولي للمخدرات عن طريق البحر الأكثر اختيارًا للشبكات الدولية المتخصصة، إذ تستغل طول السواحل المغربية لتنفيذ عملياتها بأساليب وطرق جديدة“.

ويواجه المغرب- يؤكد التقرير ذاته – بشكل متزايد الشبكات المتخصصة في التهريب الدولي للكوكايين.

وبيّن تقرير وزارة الداخلية، أن تهريب الكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول أفريقيا بلغ مستويات تبعث على القلق وتؤكد مرة أخرى مدى قدرة هذه الشبكات على فرض أساليب جديدة لاتخاذ إفريقيا كمعبر رئيسي لهذا النوع من التهريب.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة