بعد 69 عاما تعود الباقورة وبعد 52 عاما تعود الغمر لاحضان الوطن الاردني

تركيا تطلب من الإنتربول مساعدتها في اعتقال محمد دحلان بتهة التورط في الانقلاب الفاشل على نظام اردوغان
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جرينتش+2 01:40
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