69 إصابة فلسطينية بينها حرجة برصاص إسرائيلي خلال مسيرة “مستمرون” في قطاع غزة

غزة -خدمة قدس برس

أفادت مصادر طبية، بأن أكثر من 60 مدنيًا فلسطينيًا أصيبوا، مساء اليوم الجمعة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ 82 من مسيرات العودة السلمية شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية التابعة لها تعاملت مع 69 إصابة مختلفة برصاص “إسرائيلي”؛ منها 29 بالرصاص الحي، شرق القطاع.

وصرّح المتحدث باسم “مشفى الأوروبي”، محمد أبو هلال، بأن فلسطينيًا أصيب بعيار ناري في الرأس. واصفًا إصابته بـ “الحرجة للغاية”. منوهًا إلى أنه أدخل لغرفة العمليات بعد وصوله من شرق رفح.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، عصر اليوم، إلى مخيمات العودة الـ 5، شرقي قطاع غزة للمشاركة في الأسبوع الـ 82، لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، والذي يحمل اسم جمعة “مستمرون”.

وذكر المراسل الإسرائيلي ألموغ بوكير، أن حوالي الـ 5500 فلسطيني يتظاهرون على طول حدود قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 335 مواطنًا؛ بينهم 15 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.