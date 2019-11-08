امير سعودي يعلن انه قبّل “اصالة” لانها صديقة بناته فقط/ فيديو

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، خبايا مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يُقبل رأس الفنانة السورية أصالة نصري خلال مشاركتها قبل يومين في حفلة فنية بالمملكة.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهن”.

وأضاف: “سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. وإلا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.

#سبحان_الله #عبدالرحمن_بن_مساعد ومنهم على شاكلته في #السعودية .. يهايطون على رؤوس العرب وعيال القبائل الي يحبون خشومهم و كتوفهم في مجالسهم، وهم في الحقيقة أذلاء وضعاف أنفس امام الفنانات و الراقصات 👇#حقيقه_يجب_ادراكها pic.twitter.com/tCKCsTsvJR — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) November 7, 2019