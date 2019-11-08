الحسكة.. أهالي قرية سورية بريف الجوادية يقذفون دوريات الاحتلال التركي بالحجارة والأحذية/ فيديو

الحسكة-سانا

أصيب 10 مدنيين بالاختناق جراء إطلاق عناصر دوريات تركية كانت برفقة الدوريات الروسية الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين خرجوا احتجاجا على مرورها في منطقة الجوادية بريف الحسكة.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بإصابة 10 من أهالي ريف الجوادية بحالات اختناق جراء تعرضهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء تجمعهم للاحتجاج على مرور الدورية التركية حيث رشقوا عربات الاحتلال بالحجارة والأحذية.

وبين المراسل أن العشرات من أهالي قرية دير غصن بريف بلدة الجوادية اعترضوا دورية تركية مؤلفة من عدة عربات أثناء مرورها بريف القرية ورشقوها بالحجارة والأحذية.

وفرضت الشرطة العسكرية الروسية على الدوريات التركية عدم رفع علم النظام التركي على عرباتها وإزالة اللوحات الرقمية أثناء تسيير دوريات مشتركة انطلاقا من مدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي وفقا للاتفاق الموقع بين روسيا والنظام التركي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي في سوتشي.