احباط محاولة لتهريب 2.6 مليون حبة مخدرة في شاحنة فواكه إلى إحدى دول الجوار

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية وكوادر ادارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن بعد اخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات، حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة ارقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة وما زال التحقيق جارياً.