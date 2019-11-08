على الباغي تدور الدوائر.. المتظاهرون يعتصمون امام منزل السنيورة لمطالبته باعادة ١١ مليار دولار سرقها وهو رئيس وزراء
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جرينتش+2 10:31
احباط محاولة لتهريب 2.6 مليون حبة مخدرة في شاحنة فواكه إلى إحدى دول الجوار

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