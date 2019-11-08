إصابة 4 اشخاص بحريق احد الخطوط الناقلة للنفط في العقبة

اصيب اربعة اشخاص؛ بحروق ورضوض مختلفة في الجسم نتيجه حريق شب في أحد الخطوط الناقلة للنفط الخام بالمنطقة الجنوبية في الدرة، بحسب الدفاع المدني .

واضافت ادارة الاعلام في مديرية الدفاع المدني في بيان مساء امس الخميس، ان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة، اخمدت حريقا شب في أحد الخطوط الناقلة للنفط الخام، اثناء عمل صيانة لخط ناقل فيه بقايا من مادة النفط؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال محدود في الخط والذي يبلغ قطره 24 أنشاً داخل رصيف النفط .

واوضح البيان، أن فرق الإطفاء والمواد الخطرة عملت على اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى الأماكن المجاورة، ووقف تسرب بقايا النفط الخام الموجود داخل الخط الناقل، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري

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