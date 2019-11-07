ضبط 6 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية في الزرقاء

نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة امنية في محافظة الزرقاء وتلقي القبض خلالها على ستة اشخاص من المطلوبين والمشبوهين ببيع وترويج المواد المخدرة وتضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وضمن جهودهم المستمرة وحملاتهم الأمنية على المطلوبين والمشبوهين ببيع وترويج المواد المخدرة فقد نفذوا امس حملة امنية في احد احياء محافظة الزرقاء داهموا خلالها أماكن تواجد عدد منهم، حيث القوا القبض على ستة أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وأضاف الناطق الإعلامي أن من بين المقبوض عليهم مطلوب بحقه 16 طلب امني والذي أبدى مقاومة شديدة وأطلق النار باتجاه القوة الأمنية وحاول الفرار بواسطة مركبته لحظة إلقاء القبض عليه، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، فيما كان من بين المقبوض عليهم كذلك شخص مطلوب بحقه 5 طلبات في قضايا المخدرات والشروع بالقتل، كما وتم ضبط كميات من بودرة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة بحوزة باقي المقبوض عليهم وسلاح ناري، وبوشر التحقيق معهم.