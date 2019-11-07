هل وصل الدور الى الخليج.. مظاهرات احتجاجية واسعة في الكويت بسبب تفشي الفساد وتزايد معاناة البدون/ فيديو
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الخل اخو الخردل.. تحالف “أزرق أبيض” يتعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

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