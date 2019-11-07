اعلام باقلام سوداء

يقول مالكوم اكس ” ان لم تكن حذرا فأن الصحف ستجعك تكره المقهورين و تحب اولئك الذين يمارسون القهر ”

مهمة الاعلام مهمة سامية ونبيلة اذا ساهم هذا الاعلام في تشكيل الوعي الجمعي الايجابي للامة، لكن اعلام اليوم يمكن وصفه بانه اعلام هابط قيميا واخلاقيا، اعلام غير وطني مادي نفعي يساهم في تزييف الوعي لدى الامة ( الا من رحم ربي ) .نحن بحاجة الى اعلام بناء ذي مصداقية عالية يضىء ولا يحرق، يبني قيما ولا يهدم، يحيي في النفوس والوجدان والعزة والكرامة ، ويحث على مقاومة الظلم والاستبداد – استبداد الطغاة والغلاة والغزاة – اعلام يناضل بالكلمة الصادقة والجريئة يحمي ظهر المقاومة من اعداء الداخل والخارج من اجل بناء اردن عربي ديمقراطي انساني من خلال – مواطنة – يقضة – منفتحة – متسامحة

وعن طريق نحت ثقافة وطنية عربية انسانية ديمقراطية مبدعة ومتجددة تحترم وتصون التعددية الفكرية والسياسية والدينية والجمالية، ومنفتحة على الثقافات الاخرى وتقف في وجه التسلط والقمع والاستغلال والمحسوبية والفساد وتعزيز النسيج الاجتماعي وتصون التراث والموروث الشعبي عبر التاريخ للشعب العربي الاردني، وتنمي المواطنة القائمة على احتضان قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ..فما فائدة الاعلام اذا لم يقيم فكرا او يضمد جرحا او يطهر قلبا او يكشف زيفا او يبني صرحا، وعجبا من امة تستورد كل شىء من الغرب – القمح من امريكا والحمص من تركيا والفريكة من استراليا واللحوم من رومانيا والعطور من فرنسا والارز من الهند، ولكنها مع الاسف الشديد لاتستورد مع هذه البضاعة القانون والحرية والديمقراطية ..الاعلام من موقع المسؤولية القيمية والاخلاقية والرسالة عليه ان يعمل على تجذير القيم والممارسات الديمقراطية والانسانية مثل : الحوار واحترام الراي الاخر ورفض العنف واحترام سيادة القانون والاعتدال في كل شىء من مبدأ : اما ان تكتب شيئا يستحق القراءة او تفعل شيئا يستحق الكتابة عنه، وان لانترك لأدعياد الصحافة اليوم ان يلونون حياتنا بأيديهم التي قد لا تحمل الا اقلاما سوداء .

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