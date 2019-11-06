فيديو قديم لعادل إمام يحتفل مع كبار الفنانين بزفاف نجله رامي

أجمل فرحه فى حياة الأب زواج أبنائه ومشاهدتهم فى الكوشة، وهذا ما سيطر على الزعيم عادل إمام من فرحه هيستيرية فى حفل زفاف نجله المخرج رامى إمام، فى فيديو نادر تم تداول على فيس بوك.

وعبر الزعيم عادل إمام، عن سعادته الشديدة بزفاف نجله الأكبر رامى إمام، وغنى” بجوز ابنى جوز ابنى”، وبجواره مجموعة من نجوم الفن، هم الراحل أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريرى، ورد عليه أحمد زكى و مصطفى متولى:” بيجوز ابنه”.

و حضر حفل الزفاف كوكبة من نجوم الفن، صلاح السعدنى وميرفت أمين ويسرا ومحمد هنيدي وليلى علوي وبوسى ومصطفى قمر و الكابتن محمود الخطيب، ومن الفنانين الراحلين أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري وعلاء ولي الدين وكمال الشناوي وفاروق الفيشاوى ونورالشريف.

https://web.facebook.com/ArchiveMemories/videos/2459820157607216/