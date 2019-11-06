اعتقال شخص اعتدى على رجل أمن وسياح ودليل سياحي في جرش

وصلت إلى مستشفى جرش الحكومة 8 إصابات، 3 منهم حالتهم “حرجة”، بعد تعّرضهم للاعتداء بسكين، وفق مراسلة “المملكة”، التي أوضحت أن المستشفى حوّل الحالات الحرجة إلى المدينة الطبية في عمّان.

الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، قال في بيان إن شخصاً أقدم ظهر الأربعاء، في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على 4 سياح ودليل سياحي أردني، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام.

وأضاف أنه ألقي القبض فورا على الشخص، وبوشرت التحقيقات معه.

مصدر أكّد أن 3 من السياح المصابين من الجنسية المكسيكية، والرابع سويسري الجنسية”.

مدير شرطة إقليم الشمال العميد وحيد النوافلة، قال إنه يتم حاليا متابعة حالة المصابين والأدلاء السياحيين وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وسيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية في عمان.

وزير الصحة سعد جابر والسفير المكسيكي في الأردن زارا الجرحى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن الى 19 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ “داعش”، وفق وكالة فرانس برس.

محافظة جرش، التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، تجذب مئات الآلاف من السياح سنويا.