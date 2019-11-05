بئس جيشاً يفزع من الطفولة الفلسطينية.. طفل العيسوية في قبضة جنود الاحتلال الصهيوني/ فيديو

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال 3 فتية فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وأصابت العشرات منْ الأهالي بحالات اختناق، إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وإلقاء قنابل الغاز بصورة عشوائية.

ولفتت مصادر مقدسية، إلى أن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا العيسوية وانتشروا في شوارعها، وتمركزوا عند ساحة مسجد الأربعين وفي حارة عبيد، وألقوا القنابل الغازية بصورة عشوائية في الشوارع وباتجاه البنايات والمنازل، ما أدى إلى إصابة الأهالي بحالات اختناق، إضافة إلى حالة من الخوف لأطفال البلدة.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل الفلسطيني محمد محيسن قرب مسجد الأربعين في البلدة، حيث أحاط بالطفل البالغ من العمر 11 عاماً عدد من الجنود.

واعتراضاً على الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وفي ظل الوقفة الاحتجاجية التي تشهدها البلدة، أكّدت لجنة أولياء الأمور في العيسوية استمرار الإضراب المفتوح في جميع مدارس العيسوية، لحين تحقيق المطالب المتمثلة بتوفير الأمن والأمان للطلبة خلال يومهم الدراسي وعدم اقتحام البلدة والتمركز في شارع المدارس خلال ذلك.

اليوم عند احتجاز طفل من قبل الاحتلال في قرية العيسوية اليوم.

اسد وسط قطيع من الكلاب #فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/Xp0wZ1ANgY — عبير الخليل🇵🇸✌️ (@abeer_alkalil5) November 4, 2019