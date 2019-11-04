متظاهرو لبنان يقطعون الطرق وسط دعوات للإضراب العام ومتظاهرو العراق يغلقون طرقا رئيسية ومنشآت نفطية
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جرينتش+2 07:31
لماذا يكتسب بعض الناس وزناً رغم انهم يأكلون قليلاً ؟؟

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