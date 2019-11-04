دنيا سمير غانم في زيارة للجميلة نادية لطفى بعد مغادرتها المستشفى

كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صورتين جديدتين بصحبة النجمة الكبيرة نادية لطفي، من الزيارة التي شاركت فيها دنيا مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمى سمير غانم والفنانة رجاء الجداوي والاعلامية بوسى شلبي لمنزل نادية لطفي.

وتمكث نادية لطفي حالياً فى منزلها بعد استقرار حالتها الصحية، حيث قضت بعض الوقت خلال الفترة الماضية فى مستشفى المعادى العسكري لتلقى العلاج والمتابعة بشكل دائم على حالتها، وذلك بعد تكريمها من مهرجان الإسكندرية فى دورته الـ 34 ومنحها درع عروس البحر، حيث لم تستطع الحضور للفعاليات وتسلمت التكريم فى منزلها.

وعبرت دنيا سمير غانم عن سعادتها وامتنانها للنجمة نادية لطفي التي أعطتها الفرصة لزيارتها، حيث نشرت أمس صورا تجمعها به معلقة عليها: “شكرا لأجمل نجمة .. الجميلة نادية لطفي على أنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا”.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم، قدمت العام الماضى مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة cbc.