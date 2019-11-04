دفعة جديدة من التشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية

اجرى وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الاثنين، عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقرر الوزير تعيين كل من مدير القضاء حسن الطوالبة مساعدا لمتصرف لواء قصبة اربد في محافظة اربد، ومدير القضاء خالد المصالحة مديرا لقضاء حوشا في محافظة المفرق، ومدير القضاء سطام الجازي مساعدا لمتصرف لواء الشوبك في محافظة معان، ومدير القضاء محمد السعيدات مساعدا لمتصرف لواء الحسا في محافظة الطفيلة، ومدير القضاء صالح العبيسات مديرا لقضاء المريغة في محافظة معان، ومدير القضاء زكريا الدويري مديرا لقضاء العارضة في محافظة البلقاء.

وقرر حماد ايضا تعيين كل من مدير القضاء شرحبيل الزناني مديرا لقضاء رجم الشامي في محافظة العاصمة، ومدير القضاء سالم الزوايدة مساعدا لمتصرف لواء فقوع في محافظة الكرك، ومدير القضاء محمد السرحان مساعدا لمتصرف لواء قصبة السلط في محافظة البلقاء، ومدير القضاء سامر الدعجة مديرا لقضاء المنشية في محافظة المفرق، ومدير القضاء محمود أبو شتال في مركز محافظة معان.

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