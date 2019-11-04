تراجع أسعار زيت الزيتون بنسبة 10 % عن العام الماضي

أكد عاملون في قطاع زيت الزيتون تراجع مستويات الأسعار للموسم الحالي بنسب وصلت إلى 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حذروا المواطنين من شراء الزيت من مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

وبحسب مستويات الأسعار الجديدة، يتراوح سعر صفيحة زيت الزيتون وزن 16 كيلو بين 85 دينارا إلى90 دينارا، بعد ان كانت تتراوح الموسم الماضي بين 90 دينارا إلى 100دينار.

وبرر العاملون بالقطاع، في حديثهم لـصحيفة الغد، هذا التراجع الحاصل في أسعار زيت الزيتون إلى زيادة محصول هذا العام عن الموسم الماضي، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى توقعات حدوث فائض بكميات الانتاج لهذا العام، بما لا يقل عن 3 آلاف طن.

ودعوا المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من مصادر موثقة، اما من خلال المعصرة بشكل مباشر أو المزارع أو المحال التجارية المعروفة، والتي تضمن وجود منتجات عليها بطاقة المنتج التي تحدد اسم المعصرة وتاريخ الإنتاج.

بدوره توقع نائب نقيب أصحاب معاصر الزيتون المهندس نضال السماعين، أن يصل حجم الانتاج لزيت الزيتون إلى 26 ألف طن، بزيادة مقدارها 3 آلاف طن عن العام الماضي وبزيادة نسبتها 13 %.

وأكد السماعين تراجع أسعار الزيت للموسم الحالي، بنسبة تصل إلى 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب وجود فائض من الانتاج بمقدار 3 الاف طن.

وحول مستويات الأسعار أوضح ان سعر الصفيحة وزن 16 كيلوغراما، تتراوح بين 85 دينارا إلى 90 دينارا بعد ان كان يتراوح بين 90 دينارا إلى 95 دينارا العام الماضي.

وحول انتاج الزيتون لهذا العام بين السماعين، ان التوقعات الرسمية تشير إلى 200 ألف طن زيتون يذهب منها 50 ألف طن لغايات التخليل و150 ألف طن لاستخراج الزيت.

وأشار إلى تصدير قرابة ألف طن خلال موسم زيت الزيتون إلى دول الخليج بشكل رئيسي، إضافة إلى دول اخرى مثل اليابان وأميركا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة