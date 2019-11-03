بايدن يعترف ان الأسد وطّد حكمه في بلده، فيما عززت روسيا وايران دورهما بالمنطقة، بينما ينشغل ترامب باغتصاب النفط
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جرينتش+2 06:49
وحدات الجيش السوري تعزز اليوم انتشارها بريف الحسكة وتلتقي الوحدات المتقدمة من محور الرقة

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