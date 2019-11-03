بايدن يعترف ان الأسد وطّد حكمه في بلده، فيما عززت روسيا وايران دورهما بالمنطقة، بينما ينشغل ترامب باغتصاب النفط

موسكو – سبوتنيك.

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأحد، أن روسيا استطاعت تعزيز مواقفها ودورها في المنطقة على ضوء غياب سياسة خارجية محدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما استطاع الرئيس السوري بشار الأسد تعزيز موقعه.

وقال بايدن، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “لا أعتقد أنه لدية (الرئيس ترامب) سياسة خارجية، لاحظوا لقد عززت روسيا مواقفها في المنطقة، وعزز الأسد موقعه، ورسمت إيران طريقها بشكل مباشر إلى سوريا، انقلب كل شيء رأسا على عقب.. لقد أصبحنا هناك وحدنا”.

وأضاف بايدن: “يقول (الرئيس ترامب) إنه يريد الاستيلاء على حقول النفط، وأننا سنأخذها. هذا يشبه ملصق عملاق لتنظيم داعش لتجنيد المقاتلين”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وبعد هذا الإعلان، أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي عملية عسكرية تحت مسمى “نبع السلام” شمال شرقي سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم “داعش”، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 من الشهر الماضي، لمذكرة تفاهم حول سوريا بعد بحث التطورات الأخيرة حول عملية “نبع السلام” العسكرية، تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.