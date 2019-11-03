اتفاق ينهي إضراب العاملين في وكالة الغوث بالأردن



أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في الأردن للمطالبة بعلاوات، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.

وقال الصفدي إن الاتفاق يشمل “منح 100 دينار لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية 2 إلى الدرجة الوظيفية 8 قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020.”

إضافة إلى ذلك، تضمن الاتفاق “منح 70 دينارا لجميع العاملين في أونروا من درجة الوظيفية 9 إلى الدرجة الوظيفية 20، قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة، وصندوق التمويل الصغير.”

الاتفاق جاء بعد اجتماع لساعات بين الصفدي ولجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين في أونروا.

وعليه، فقد اعلن رياض زيغان، رئيس اتحاد العاملين في أونروا في الأردن، فك الإضراب وبدء الدوام من صباح الإثنين.

وقال: “نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم (الأحد) في يوم دراسي آخر، وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين.”

وشمل الإضراب، بحسب الاتحاد، صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.

وتقرر اجراء مسح الرواتب بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية “بشكل فوري وعاجل، على ان ينتهي في موعد أقصاه 4 اسابيع، مع اعلان النتائج … ” بحسب زيغان.

وكان المتحدث باسم أونروا ، سامي مشعشع، قد قال إن الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ العاملون بتنفيذه الأحد “شل كافة المرافق الحيوية للوكالة من مدارس ومراكز وعيادات وغيرها من الخدمات”.

وتقدم أونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 1.4 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

الأردن، الذي يستضيف 2.2 مليون لاجئ فلسطيني، كان له دور أساسي في حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات السياسية.

وفي الأردن يوجد 10 مخيمات رسمية و3 غير رسمية للاجئين الفلسطينيين، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.

ويبلغ عدد مدارس أونروا في الأردن 171 مدرسة، فيما يبلغ عدد المراكز الصحية التي تديرها الوكالة 25 مركزا صحيا يقدّم خدماتها إلى نحو 1.6 مليون مراجع.