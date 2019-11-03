بايدن يعترف ان الأسد وطّد حكمه في بلده، فيما عززت روسيا وايران دورهما بالمنطقة، بينما ينشغل ترامب باغتصاب النفط
أهم العناوين
جرينتش+2 06:47
أحمد ويحمان ومضة نور في زمن العتمة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني