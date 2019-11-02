شهيد وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم.. وحماس لن تسمح للعدو بتصدير ازماته للقطاع/ فيديو
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جرينتش+2 03:59
صحيفة تايمز البريطانية تروي ادق اسرار وتفاصيل عملية تعقب امريكا للبغدادي والاجهاز عليه

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