عدد جديد من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 تشرين ثاني 2019 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمنا الموضوعات التالية..
– الانتهازيون آفة الثورات.. والثورات الحقيقية يحصنها الشرفاء/ كريمة الروبي
– سقوط “الربيع العربي” مجدداً في محراب الأيديولوجيا/ بشار شخاترة
– اللامركزية تونسياً وعربياً: خيار استراتيجي مدعوم إمبريالياً/ عبدالناصر بدروشي
– البعد الاستراتيجي لقضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة/ إبراهيم حرشاوي
– الولايات المتحدة الممزقة بين أفولها وحجمها والانعكاسات دولياً وإقليمياً/ إبراهيم علوش
– صناعة الماضي وتخيله: تسليع التراث والهوية… الجزء الثالث/ فارس سعادة
– الصفحة الثقافية: الدراما التركية كمشروع سياسي/ طالب جميل
– قصيدة العدد: التراب المقدس/ محمد الفيتوري
– رسم العدد: في وطن تنهشه الذئاب الإمبريالية، لا بديل عن الوحدة المركزية
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