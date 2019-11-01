بدء تصوير فيلم «صندوق الدنيا» بطولة رانيا يوسف وصلاح عبدالله

بدأت النجمة المصرية رانيا يوسف، والفنان صلاح عبد الله تصوير المشاهد الأولى من فيلم “صندوق الدنيا”، امس الخميس فى الديكور الخاص بالعمل،

هذا العمل من إخراج عماد البهات، ومن المقرر أن يبدأ باسم سمرة وخالد الصاوى بتصوير مشاهدهما فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصصن ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء لجهة النجاح أو الفشل

هذا العمل بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.