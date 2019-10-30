5 خطوات وبعض المشروبات والفواكه تخلصك من “الكرش” بسهولة

دائما ما يجد الأشخاص صعوبة في فقدان دهون البطن “الكرش”، إذ تعتبر منطقة صعبة القضاء على الدهون المتراكمة فيها.

اختصاصي تغذية وضع طريقة جيدة تساعد على “برمجة” الجسم للتخلص من دهون البطن عن طريق عادات بسيطة في الأكل.

قالت سوزي باريل، اختصاصية تغذية من سيدني، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما هم أكثر عرضة لزيادة الوزن حول الوسط بسبب التحولات الهرمونية.

تناول الأطعة التي تحتوي على الألياف

وأكدت سوزي، أن تناول نسبة عالية من الألياف يساعد على تقليل مشاكل الكوليسترول في الدم وينظيم الأنسولين، خاصة عندما يتم تناوله في الصباح.

ولتلبية الاحتياجات اليومية، اقترحت تناول الفواكه والخضروات الطازجة كجزء من كل وجبة، في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

الكافيين يساعد على بدء عملية الأيض

يساعد الكافيين، بأي شكل من الأشكال، على تحفيز عملية التمثيل الغذائي الخاص بك “الأيض” وهو فعال بشكل خاص عندما تشربه في الصباح.

أوضحت سوزي، أن الخواص المحفزة للكافيين ساعدت في العمل التخلص من الدهون وكذلك على تثبيط الشهية.

تقليل السكريات بشكل عام

تناول البعض إفطارا يحتوي على السكريات مثل الكعك أو الشكولاتة فأنها تزيد من الأنسولين وتزيد من شهيتك. هذا يعني أنه على الرغم من تناولك للأكل، إلا أنك ستشعر بالجوع وقد تجد نفسك تتناول الوجبات الخفيفة باستمرار كوسيلة لإرضاء “الجوع”.

شرب الكثير من السوائل طوال اليوم

يحتاج الجسم لشرب لترين من الماء يوميا، وهو ما يساعدك بشكل طبيعي على الشعور بالشبع، كما توصي خبيرة التغذية بشرب الشاي الأخضر.

وقالت إن الأبحاث أظهرت أن الشاي الأخضر يساعد على زيادة معدل الأيض (مدى سرعة تحويل جسمك الطعام إلى طاقة)، ويمكن للمشروبات أن تقلل رغبتك الشديدة في تناول السكر.

وأكدت سوزي، “إذا كنت تحتسي الماء المثلج طوال اليوم، يمكنك حرق حوالي 100 سعرة حرارية إضافية على مدار اليوم”.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “c”

يوصي خبراء التغذية بتناول 40 غراما في اليوم من فيتامين “c”، ولكن الحقيقة أن زيادة الكمية إلى 100 غرام يمكن أن يساعد في خفض دهون البطن، وستجد ذلك الفيتامين في البرتقال والليمون الحامض.