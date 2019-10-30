مقتدى الصدر وهادي العامري.. شريكا عبد المهدي في الحكومة العراقية يتفقان على سحب الثقة منه

الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد الاحتلال التركي.. ومرتزقته يستهدفون بالمدفعية منازل الأهالي بريف الحسكة
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جرينتش+2 09:12
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