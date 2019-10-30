بحجة محاولة طعن جندي.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالخليل ويصيبها بجروح خطيرة

الخليل – خدمة قدس برس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار على مواطنة فلسطينية عند المسجد الإبراهيمي بالخليل (جنوب القدس المحتلة)، حيث وصفت إصباتها بالخطيرة.

وذكر شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز بالمقرب من المسجد الإبراهيمي، أطلقوا النار على مواطنة الفلسطينية، من مسافة قريبة جدا، بدعوى العثور على سكين بحوزتها.

وزعمت الإذاعة العبرية الرسمية، أن فتاة فلسطينية، هاجمت مجموعة من جنود الاحتلال على مدخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وهي تلوح بسكين وحاولت طعن أحد الجنود.

وأضافت أن الجنود أطلقوا النار باتجاهها، مما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة وبالغة الخطورة، دون أن يبلغ عن إصابة أحد من الجنود.